 

BFM TV – невакцинированных французов заставят платить за тесты на коронавирус

08.10.2021, 3:22, Новости дня
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Французские власти решили осложнить жизнь «упрямцам», до сих не привившимся от коронавируса: с 15 октября тесты на COVID-19, которые гражданам Франции оплачивает Служба социального страхования, станут для них платными, пишет BFM. По информации канала, эксперты в целом поддерживают такую меру — но высказываются и мнения о том, что такой шаг обернётся «социальным расколом».


Reuters

Государственные органы социальной защиты Франции с 15 октября перестанут компенсировать невакцинированным совершеннолетним гражданам расходы на ПЦР- и антиген-тесты на коронавирусную инфекцию без назначения врача, передаёт BFM TV.  

Как пишет сайт телеканала, начиная с этой даты ПЦР-тест на коронавирус по собственной инициативе будет обходиться ещё не привившимся взрослым французам в €44, а тест на антиген к коронавирусу — в €22 при осуществлении тестирования в лаборатории или же в сумму от €25 до €30 при исследовании биоматериала в аптеке.  

По информации BFM TV, французские власти всё же предусмотрели несколько исключений. В частности, тесты останутся бесплатными для лиц, только что достигших совершеннолетия и при этом обучающихся в лицее (последние три класса средней школы во Франции. — ИноТВ), для невакцинированных граждан, у которых наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции, для пациентов больниц, которым необходимо пройти тест перед хирургическим вмешательством, а также для тех, у кого имеются официально утверждённые медицинской организацией противопоказания к вакцинации, уточняет телеканал.  

В случае выявления коронавирусной инфекции антиген-тестом повторный подтверждающий ПЦР-тест также останется бесплатным, но только в случае обращения гражданина в медицинскую организацию не позднее чем через двое суток после получения результатов первого тестирования, говорится в материале BFM. 

В свою очередь, для уже привитых французов — вне зависимости от того, есть у них симптомы или нет, — не изменится ничего: они, как и прежде, смогут по собственному желанию бесплатно пройти тест на коронавирус при предъявлении «санитарного пропуска», подтверждающего вакцинацию, говорится в материале BFM. 

Как отмечает обозреватель BFM, при помощи подобных шагов правительство надеется дополнительно увеличить долю вакцинированных граждан, убедив последних «упрямцев» привиться. «Наша Служба социального страхования не может и дальше тратить по миллиарду евро в месяц на тесты для людей, которые отказываются от вакцины», — разъяснил ситуацию в интервью французским СМИ председатель отделения врачей общей практики Конфедерации медицинских профсоюзов Франции Люк Декенель. 

Между тем, как отметил в беседе с журналистом BFM председатель профсоюза биологов Франции Франсуа Баншкот, такое решение властей может повлечь за собой «социальный раскол между теми, кто в состоянии платить, и теми, кто платить не в состоянии». 

Впрочем, эпидемиолог и директор Института проблем глобального здравоохранения при Женевском университете Антуан Флао в интервью BFM не согласился с таким мнением, отметив, что «тесты могут и дальше быть бесплатными, если на то есть медицинская необходимость». 



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