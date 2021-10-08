Стало известно о состоянии здоровья Горбачева

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08.10.2021, 3:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПервый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», – приводит РИА Новости слова Палажченко. По его словам, он находится на карантине уже больше месяца.

При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но находится с ним на связи.

«Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил Палажченко.

В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в одном из медицинских учреждений на карантине.



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