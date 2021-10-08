 

СМИ сообщили об утечке данных контрразведки США при взломе SolarWind

08.10.2021, 3:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПри взломе компаний SolarWinds и Microsoft хакеры похитили сведения о контрразведывательных расследованиях в США и американской санкционной политике в отношении России, информирует Reuters со ссылкой на источники, связанные со следствием.

«Подозреваемые российские хакеры, которые использовали программное обеспечение SolarWinds и Microsoft для проникновения в системы американских федеральных ведомств, добыли информацию о контрразведывательных расследованиях, политике санкций в отношении российских физических лиц и противодействии COVID-19 в США», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds. Через подмену кода продукции компании SolarWind киберпреступники получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам.



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