 

В Конгрессе США призвали расширить санкции против «Северного потока – 2»

08.10.2021, 3:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКонгрессмен США Майкл Маккол утверждает, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу.

По версии Маккола, РФ таким образом пытается ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Маккол утверждает, что «Кремль придерживает газовые поставки в Европу». Это, по его словам, «привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту».

Республиканец Маккол обвинил президента-демократа США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они отказались отвечать на якобы имевшие место попытки Москвы надавить на Европу через «манипулирование» газовым рынком. Маккол приписывает РФ провоцирование «жестокого энергетического кризиса на континенте», передает РИА «Новости».

Маккол заявил, что Байден должен «отменить исключения по критическим санкциям» против «Северного потока – 2» и «остановить трубопровод», иначе президент США «даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других европейских партнеров» Вашингтона.

Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.



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