Осень, которую тааак сложно жить – Личное мнение

Всё ещё завидуете бездельницам?

Не стоит.

Не прошло и месяца со дня свадьбы, а новоявленная жена Моргештерна уже захандрила.



Фото: Соцсети

И ничего-то девушке не хочется, кроме как жрать и тупить в сериалы. Ну, или что там она смотрит.

И так уже толстая: фигура и овал (точнее, круг) лица — как у 40-летней тётки трудной судьбы. Была куколка — стала купчиха. Хуже стала, на мой взгляд, чем была. Значительно хуже.



Фото: Соцсети

В отличие от Алишерки, который и похудел, и зубы в порядок привёл, Диларка прорвалась в ЗАГС, отгуляла свадьбу и теперь жрёт и грустит. Грустит и жрёт. Цель-то достигнута: всё — теперь замужем. А других целей девушка, видимо, не знает.

Вот я не испытываю состояние грусти. Я, бывает, злюсь, но грустить — совершенно не моя тема.

Грусть — пассивное, дебелое, скучное чувство. Такое же — как тело Дилары. Грусть глупа и ленива. Умным людям грустить некогда: мы заняты делом и злимся порой, что в сутках — всего 24 часа. Ну, и по другим поводам — тоже, каюсь, злимся.

Но это, поверьте, не проблема.

Не злость разрушает человека. Злость — активное, деятельное, живое чувство. Она сворачивает горы, строит города, зарабатывает капиталы и аккумулирует власть. Она помогает тем, у кого нет сил и ресурсов помочь себе. Она выручает. Она спасает. В злости есть и надежда, и вера, и любовь, и сама жизнь.

А грусть лишь откладывается на жопе рытвинами целлюлита и заканчивается разводом, который у Диларки — не за горами, если, конечно, не возьмёт себя в руки, не выкинет в мусорку печеньки и не пойдёт с когда-то свойственным ей мещанским азартом рубить и откладывать денежку.

Короче, хватит жрать, куколка! Работать иди.

Салон красоты, что ли, открой или овощную лавку, пока твой малохольный мне интересен в качестве иллюстративного материала для статей. Перестану о нём писать — будете последнюю репку вдвоём грызть.

Эх, какая же я всё-таки добрая женщина, хоть и злая, да?

А вам бывает грустно? Какое чувство чаще испытываете в трудных ситуациях — злость или грусть? И только не надо за мной повторять. Надоело.

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