 

Мнение: За что арестовали Ракову?

08.10.2021, 3:12, Разное
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Тверской районный суд дал санкцию на арест  Марины Раковой, в 2018-2020 годах работавшую заместителем министра просвещения России, а с марта 2020 года – вице-президентом Сбербанка, откуда ее уволили за пару дней до ареста.

В пресс-службе суда уточнили, что девушка подозревается в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» (часть 4 статьи 159 УК).  Речь про сумму более 50 млн рублей.

Выходит, что Ракова обобрала учителей?

Или эти 50 млн. рублей лишь повод?  А на самом-то деле девушка наворошила куда более серьезные дела?  Или наоборот, она  ни в чем не виновата, но ее подставили? 

Фотография Марины Раковой отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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