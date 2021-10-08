Мнение: За что арестовали Ракову?

Тверской районный суд дал санкцию на арест Марины Раковой, в 2018-2020 годах работавшую заместителем министра просвещения России, а с марта 2020 года – вице-президентом Сбербанка, откуда ее уволили за пару дней до ареста.

В пресс-службе суда уточнили, что девушка подозревается в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» (часть 4 статьи 159 УК). Речь про сумму более 50 млн рублей.

Выходит, что Ракова обобрала учителей?

Или эти 50 млн. рублей лишь повод? А на самом-то деле девушка наворошила куда более серьезные дела? Или наоборот, она ни в чем не виновата, но ее подставили?

Фотография Марины Раковой отсюда

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