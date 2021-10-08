 

Мнение: Хорошая была страна

08.10.2021, 3:08, Разное
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Старина Ронни… Этот видос, конечно, для совсем уж глубоких стариков – но я опять наткнулся, и опять с удовольствием переслушал. Тем более, что я-то Рейгана еще застал – мы в школе про него политинформацию делали. Но, конечно, не знали, что он был такой обаяшка. А анекдот про польскую и русскую собаку – однозначно шедевр на все времена!

Эх… Вот же была здоровая, нормальная страна! Реально ведь – образец и маяк для всего мира. Могучая, добрая, смешливая, с юмором. Смотришь – прямо слезы наворачиваются на глаза, ей-богу. Такую страну просрали…

Я про США, конечно. И не из соображений цензуры.

Источник: Размышления вольного социолога



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