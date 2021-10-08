 

Мнение: О долгожданном происшествии с ненавистным президентом

08.10.2021, 3:04, Разное
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Он ещё при жизни, без преувеличения, вошёл в историю. Которая, даже с учётом известной нетерпимости к сослагательному наклонению, без него была бы совершенно иной. История нашей страны, если что.

И вот именно за это его благословляют и ненавидят многие. Не только у нас, в России, которая вообще отличается странной нелюбовью к своим президентам, но и в сопредельных странах, бывших советских республиках. Так что эта #новость, вероятно, найдёт отклик у многих. Особенно у ненавистников, большинство из которых втайне даже обрадуются «Наконец-то!».

Первого и последнего президента #СССР Михаила Горбачева не стало… Но только на публике. Ковид, как выяснилось и тут сыграл свою зловещую роль. Но – не фатальную

Михаил Горбачев уже больше месяца находится на карантине из-за пандемии #коронавирус­а. Но он не болеет, а лишь соблюдает рекомендации врачей. Об этом заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Он пояснил, что 90-летний Михаил Горбачев находится на изоляции уже более месяца. На вопрос о местонахождении экс-президента Павел Палажченко отвечать не стал, но сообщил, что пресс-служба фонда поддерживает с ним постоянную связь. «Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил пресс-помощник.

Тут, наверное, много людей разочарованно вздохнут. Гораздо больше, чем спокойно выдохнут и пожелают здоровья символу давно ушедшей эпохи. Ведь именно Михаила Горбачева большинство людей, независимо от политических взглядов, считают главным виновником распада Страны Советов. Разница лишь в том, что они полагают этот распад катастрофой, и их большинство, а другие видят в нём путь к свободе из ужасного совка. Причём эти позиции непримиримы.

Бесспорно, ошибки, просчёты и личные слабости Михаила Горбачева катализировали негативные процессы, которые зародились до его прихода к власти в Москве. Но вряд ли только он виноват в крахе системы, строившейся на века, а не продержавшейся и 75 лет. Скорее его можно упрекнуть в политическом романтизме, чем в сознательно вредительстве.

А что вы пожелаете Михаилу Горбачеву в эти дни – здоровья или смерти?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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