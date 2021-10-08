 

Арестованных за избиение мужчины в метро поместили в карцер

08.10.2021, 2:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАрестованные за избиение молодого человека в московском метро помещены в карцер СИЗО № 7 на время карантина, рассказал член ОНК Москвы Константин Ким.

«Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях. Гасан Залибеков рассказал нам, что был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условку, а Ибрагим Мусалаев заявил, что его дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением», – приводит его слова РИА «Новости».

Правозащитник сообщил, что, по словам, Ханмагомедова, видео драки якобы не полное.

Напомним, конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.

Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.

Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком. 



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