Цукерберг попал на обложку Time после сбоя Facebook и обвинений в Сенате США

Журнал Time разместил на обложке свежего номера портрет главы Facebook Марка Цукерберга, а также предложение удалить соцсеть, сообщают информационные агентства.

Публикация с новой обложкой в Twitter сопровождается надписью «Facebook сама себя не исправит». При этом обложка приурочена к выходу статьи с обвинениям в адрес компании, которые прозвучали в Сенате США, передает ТАСС.

Окошко с вопросом «Удалить Facebook?» на обложке Time предлагает две опции: «отменить» и «удалить» – передает РИА «Новости».

TIME's new cover: Facebook won't fix itself https://t.co/qFgXOZgawa pic.twitter.com/fsc8QLIEkF

— TIME (@TIME) October 7, 2021

Во вторник в американском законодательном органе состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая обвиняет компанию в распространении провоцирующего ненависть контента ради прибыли.

В понедельник вечером в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. О нем сообщали пользователи в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, РФ и в других странах.