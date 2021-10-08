Госсекретарь Союзного государства велел ЕП заниматься делами Евросоюза

Европарламент должен рассматривать отношения внутри Евросоюза, а не между Россией и Белоруссией, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В четверг Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой евродепутаты осудили переговоры Москвы и Минска по подготовке союзных программ по интеграции. Мезенцев в ответ заявил, что резолюция лишь «подчеркивает значимость и масштаб совместных решений» двух стран «по экономической интеграции», передает РИА «Новости».

По его словам, «очевидно», что ЕП «должен рассматривать актуальные вопросы развития и упрочения отношений» в рамках ЕС, это «является ответом на современные вызовы и угрозы». Однако, как подчеркнул Мезенцев, «нет никаких оснований считать, что компетенция европарламентариев распространяется на планы и стратегические задачи», которые «определяют для себя» РФ и Белоруссия – «независимые и суверенные государства».

Мезенцев считает «недопустимым», чтобы «в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок». Подобные «заявления являются фактом вмешательства во внутренние дела наших стран, попыткой негативно влиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском», сказал он.

Госсекретарь Союзного государства упрекнул ЕП в «недостойном примере упрощенчества практики международного диалога, если не его маргинализации». Такое поведение евродепутатов, по его словам, «не помогает укреплению доверия к западным партнерам», но «ведет к слому традиций уважения права суверенных государств самим определять свои цели и приоритеты, в союзничестве формировать стратегическую повестку».

Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности Москвы и Минска об экономической интеграции России и Белоруссии лучшим ответом на санкционную политику Запада. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что

не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в РФ и Китае.