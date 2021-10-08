Мнение: О переосмыслении “Гостьи из будущего”

О переосмыслении "Гостьи из будущего".

Разговоры о том, что «Гостью из будущего» переснимут, начались ещё весной, после питчинга кинопроектов в Фонде кино. В этом материале собрали все факты, которые известны на данный момент о фильме «Гостья из будущего – 2021».

Итак, «Гостья из будущего – 2021», скорее всего, будет называться «Сто лет тому вперёд» – это, кстати, оригинальное название повести Кира Булычёва, по которой фильм и снимут.

Фантастическая повесть вышла в 1978 году и сразу стала очень популярной. В книге рассказывается история мальчика Коли, который случайно попадает в будущее, в конец XXI века. В мире будущего всё совсем по-другому, и Коля, выдав себя за участника большого исторического маскарада, отправляется исследовать окрестности. Он попадает на космодром, а после становится свидетелем того, как два космических пирата, Крыс и Весельчак У, похищают у девочки Алисы некий прибор под названием миелофон. Коля, пытаясь помочь Алисе, забирает миелофон и попадает с ним обратно в прошлое. Вслед за Колей отправляются и пираты, и сама Алиса.

В 1984-м по повести был снят, а в 1985-м вышел на экраны фильм «Гостья из будущего» – после этого популярность Кира Булычёва и его серии про Алису взлетела до небес. Сам Булычёв, кстати, не слишком серьёзно относился к своей детской прозе и писал её не так охотно, как взрослый научно-фантастический цикл. Но славу и деньги ему принесла именно Алиса.

«Гостья из будущего» образца 1984 года состояла из пяти серий. В экранизации сыграли Наташа Гусева и Алёша Фомкин. Для поколения 1980-х фильм стал практически культовым.

Именно эту картину будут переснимать, а вернее, переосмысливать в 2021 году. По слухам, съёмки должны были стартовать ещё в августе, но началось ли производство фильма, пока неизвестно. Сообщения про кастинг также пока довольно расплывчатые – на том же питчинге в Фонде кино было заявлено об участии Константина Хабенского (он мог сыграть папу Алисы Селезнёвой) и Сергея Бурунова (ему должна была достаться роль Весельчака У). Режиссёром проекта должен стать Егор Баранов, до того снявший «Гоголя» и «Аванпост». Кастинг на ключевые роли пока проводится – нет никакой информации о том, кто сыграет Алису и Колю.

Продюсер Михаил Врубель высказал мнение о том, что первая экранизация «Сто лет тому назад» устарела. Современные технологии позволят избежать наивности, которая есть в старом фильме. Есть и полярное мнение – страсть к ремейкам может свидетельствовать о том, что у российской киноиндустрии кризис идей. Об этом говорит, например, кинокритик Юлия Шагельман.

Но у создателей фильма «Гостья из будущего – 2021» есть несколько серьёзных преимуществ. Во-первых, конечно, спецэффекты и технологии съёмки, которые помогут создать более впечатляющий мир будущего. А во-вторых, их может выручить более внимательное отношение к текстовому первоисточнику: режиссёру Павлу Арсенову, снявшему фильм 1984 года, нередко ставили в упрёк расхождение сценария фильма с оригинальным сюжетом.

https://readrate.com/rus/news/sto-let-tomu-vperyod-2021-vse-fakty-o-perezapuske-gosti-iz-budushchego – цинк

Помнится, примерно также оправдывали "пересъемку-переосмысление" – "Кавказской пленницы", "Иронии судьбы", "Джентльмены удачи" и т.п.

На выходе получались как правило низкопробные помои, которые никакая компьютерная графика спасти не могла. Сама по себе графика ничего вообще не решает, что хорошо показал "Вратарь галактики", где огромные деньги в техническую часть были выброшены на ветер в виду бездарности сценария и нелепого монтажа фильма.

Как правило, ставка делалась конечно не на "переосмысление", а на желании паразитировать на старой кино-классике, чтобы хотя бы играя на ностальгии по старым хорошим фильмам заманить зрителей в кино. А то, что потом зрители выходят из кино и плюются, ставя колы и двойки на "Кинопоиске", так это уже будет потом, деньги то получены.

У данного "шедевра" судя по тому, что пишут о подготовке к съемках, есть все шансы попасть в этот замечательный ряд.

PS. Сама же "Гостья из будущего" в трактовке режиссера Арсенова безусловно входит в числу лучших работ советского подросткового кино. Ничего лучше по творчеству Булычева так и не сняли и вряд ли уже снимут.

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