 

Угрожал проверками. СБУ задержала чиновника КГГА, который требовал деньги у предпринимателей

08.10.2021, 2:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что сумма взятки составляла в среднем $2 тыс. с предпринимателя, в случае отказа платить “дань” чиновник угрожал проверками.

По данным следствия, сотрудник КГГА “наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания”.

“Правоохранители задержали чиновника возле одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить “дополнительную” проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения”, – говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Следственные действия продолжаются в рамках производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.

В прокуратуре Киева сообщили в Facebook, что задержан начальник управления департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4944342345577088

“В ходе беседы с гражданином чиновник, который только две недели назад был назначен на должность начальника управления, неоднократно отмечал, что готов закрыть глаза на имеющиеся недостатки при проведении реконструкции”, – рассказала в комментарии “Украинской правде” пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / Юрист оценил публикуемые в СМИ данные о здоровье Навального

08.07 / Одно из дел против Порошенко закрыли. Следователь ГБР заявил, что “непонятные харьковские люди давали ему непонятные указания”

27.06 / Онлайн-марафон «ЯМолодость» посмотрели 1,6 млн человек

26.07 / День ВМФ начали праздновать в России

13.02 / Витренко назвал себестоимость добываемого в Украине газа

19.08 / Сборная РФ по футболу проведет матчи без зрителей

11.06 / В Белгородской области в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека

06.01 / НКРЭКУ перенесла обсуждение вопроса о задолженности перед “зеленой” генерацией

16.09 / Больного COVID-19 Кернеса перевозят в Германию – СМИ и соцсети

30.07 / Google заподозрили в содействии Китаю в разработке истребителя пятого поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика