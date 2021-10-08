Мнение: Знакомства на курсе
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Многие из тех, кто проходит сейчас курс “Психоалхимия. Траблшутинг” написали мне запрос в друзья, многих я добавила.
Функционал курса для знакомств неудобный. Предлагаю здесь повесить свои фото и рассказать первые впечатления от курса.
Пока прошло 5 дней, впереди еще 9.
Как ощущения, друзья? В жизни прогресс ощущаете?
Старые комментаторы, не ленитесь вешать фото, даже если новых нет, повесьте старое. Все читатели вас любят и всем будет приятно вас еще раз увидеть.
Ну и на новых тоже интересно посмотреть, представляйтесь хотя бы парой слов.
Источник: Эволюция
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