 

Мнение: Знакомства на курсе

08.10.2021, 1:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие из тех, кто проходит сейчас курс “Психоалхимия. Траблшутинг” написали мне запрос в друзья, многих я добавила.

Функционал курса для знакомств неудобный. Предлагаю здесь повесить свои фото и рассказать первые впечатления от курса.

Пока прошло 5 дней, впереди еще 9.

Как ощущения, друзья? В жизни прогресс ощущаете?

Старые комментаторы, не ленитесь вешать фото, даже если новых нет, повесьте старое. Все читатели вас любят и всем будет приятно вас еще раз увидеть.

Ну и на новых тоже интересно посмотреть, представляйтесь хотя бы парой слов.

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.05 / Мнение: Лукашенко виляет Путиным?

03.11 / Мнение: Мифы об экспорте леса, 7 лет за вывоз шпал и победа Китая в торговой войне

19.05 / От спортивных топов до портупей: 5 трендов нижнего белья

19.11 / Первая гололедица отправила десятки москвичей в больницы

02.04 / Похудевший на 60 кг Александр Морозов из «Кривого зеркала» ищет жену в прямом эфире

15.07 / Москвичи выберут название для станции БКЛ в Нагатинском Затоне

31.05 / Володин заявил о необоснованном росте цен на металл

26.03 / Ученые впервые рассказали, как выбрать наиболее эффективные упражнения от гипертонии

21.12 / Не мы первые начали

06.10 / Теперь это официально: COVID-19 распространяется через воздух

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика