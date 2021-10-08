Мнение: Знакомства на курсе

Многие из тех, кто проходит сейчас курс “Психоалхимия. Траблшутинг” написали мне запрос в друзья, многих я добавила.

Функционал курса для знакомств неудобный. Предлагаю здесь повесить свои фото и рассказать первые впечатления от курса.

Пока прошло 5 дней, впереди еще 9.

Как ощущения, друзья? В жизни прогресс ощущаете?

Старые комментаторы, не ленитесь вешать фото, даже если новых нет, повесьте старое. Все читатели вас любят и всем будет приятно вас еще раз увидеть.

Ну и на новых тоже интересно посмотреть, представляйтесь хотя бы парой слов.