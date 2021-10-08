WION – это надо видеть — микропластик добрался до младенцев и даже новорождённых

Как выяснили учёные из Нью-Йорка, в кале младенцев содержится в 10-20 раз больше микропластика, чем у взрослых, передаёт WION. Частицы попадают в организм малышей, когда они мусолят во рту игрушки и пустышки. Пока эксперты не выяснили, какими именно негативными последствиями чревато присутствие микропластика в теле, но рекомендуют как можно реже использовать пищевую плёнку, пластиковые бутылки и контейнеры.

А теперь перейдём к заголовку, который заставит волноваться всех родителей на нашей планете. Да и весь мир, по правде сказать. Даже если у вас нет детей, вы должны это посмотреть.

«В младенцах полно микропластика». Это заголовок новостной статьи. И я знаю, что у вас сейчас возникло множество вопросов. Что такое микропластик? Как он попадает в младенцев? Почему его в них «полно»? Что это за собой влечёт? Мы попытаемся ответить на каждый из этих вопросов по очереди.

Для начала — что такое микропластик. По сути, это крошечные частицы пластика, по размеру менее 5 миллиметров. Это значит, что по большей части его нельзя заметить — во всяком случае невооружённым глазом. Как появляется микропластик? Всё просто: его частицы являются продуктом распада пластика большего размера, такого как бутылки, одежда, продукция промышленного производства. Большинство вещей, которыми мы пользуемся, сделаны из пластика, и они неизбежно влекут за собой появление микропластика. Он вездесущ.

Вопрос номер два: как пластик попадает в организм младенцев. Попросту говоря, они его едят, проглатывают, мусоля во рту пластиковые игрушки, пластиковые ложки, пустышки — даже лежащие на полу ковры. Дети всегда так и норовят что-нибудь помусолить во рту. Что ж, оказывается, в это же время они проглатывают частицы микропластика.

О каком количестве микропластика идёт речь? Исследователи из Нью-Йорка сравнили образцы кала младенцев и взрослых. И знаете, что они обнаружили? В кале младенцев было в 10-20 раз больше микропластика. От 10 до 20 раз!

Микропластик был даже в организме новорождённых. Как это может быть? Новорождённые ведь ещё не играют в игрушки и не жуют ковры. Откуда же в их организм попадает микропластик? Оказывается, он может передаваться от матери ребёнку — вот насколько просто он распространяется.

Третий вопрос: как присутствие микропластика в организме влияет на здоровье? Здесь всё интересно и не так однозначно. Специалисты сходятся во мнении, что микропластик вреден для здоровья. Но насколько — этого они не знают.

В среднем взрослый человек проглатывает порядка пяти граммов микропластика в неделю. Некоторые из этих частиц проходят через организм, не задерживаясь, но другие накапливаются в органах. По данным одного исследования, микропластик может проходить через клетки, то есть может попадать в кровеносную систему. К сожалению, этим исследование и заканчивается. Мы не знаем, что происходит дальше.

Были проведены некоторые исследования над животными. Эти работы показали вызванные микропластиком воспалительные процессы, остановки клеточного цикла, проблемы с обменом веществ.

Всё это — серьёзные побочные эффекты, которые следует изучить как можно подробнее. Ну а до тех пор вот что можете сделать вы. Делайте покупки с умом. Любой ребёнок хочет множество игрушек, но чем больше игрушек, тем больше микропластика. Помните об этом. Кроме того, постарайтесь по возможности как можно реже использовать пластиковую пищевую плёнку и пластиковые контейнеры. Регулярно пылесосьте пол. Следите за тем, что тянет в рот ваш ребёнок. И самое важное — не нагревайте детские смеси в пластиковых бутылочках. Это может звучать глупо, но так однозначно делать нельзя. Исследователи предупреждают, что из-за пластиковых бутылочек в организм младенцев может попадать миллиард частиц микропластика в год. Один миллиард.

Я понимаю, что следовать этим рекомендациям непросто. Но задумайтесь о том, что будет, если этого не делать. Позволить своему ребёнку жить с явлением, потенциальные риски для здоровья от которого до сих пор неизвестны?

Факт в том, что избавиться от микропластика не получится никогда. Он проник во все сферы нашей жизни. Но всё же мы можем рассчитывать на то, что сможем снизить его негативное влияние, по возможности использовать альтернативу пластику и ограничить его потребление, пока нам не станет известно больше о его влиянии на наше здоровье.

Дата выхода в эфир 05 октября 2021 года.