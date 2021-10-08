 

КС Польши подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС

08.10.2021, 1:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКонституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров.

«Евросоюз созданный равными и суверенными странами, интеграция которых осуществляется на основании права ЕС, а также на основании решений суда ЕС, входит в новый этап, когда органы Европейского союза действуют за границами своих компетенции, переданных Польской Республикой», – сообщила глава Конституционного суда Юлия Пшелембская, передает РИА «Новости».

Она проинформировала, что решение принято большинством голосов судей КС, а «отличные от принятого решения» мнения высказали двое судей.

С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Между тем, возле КС Польши прошла акция протеста. У здания Верховного суда на аллее Шуха собрались представители оппозиционных партий и движений. Они требуют отставки судей Конституционного суда и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.

Собравшиеся принесли с собой флаги Польши и Европейского союза, плакаты, некоторые из которых имеют оскорбительное и нецензурное содержание. Участники протеста также принесли с собой звукоусиливающую аппаратуру и включают различные песни, в том числе нецензурного содержания в адрес правящей партии «Право и справедливость».

Вместе с тем, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.

«Мы очень обеспокоены. Наша позиция о приоритете европейского права очень четкая. Европейское право – это основа Европейского союза. Решения Суда ЕС являются обязательными для исполнения всеми национальными судебными органами», – добавил Рейнедрс.

Ранее Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.



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