Разумков нацелился на место Зеленского

Дмитрий Разумков, которого Верховная рада отправила в отставку с поста спикера парламента Украины, сообщил о президентских амбициях.

Его спросили, будет ли у него собственный политический проект. Разумков ответил, что «будет делать», если увидит «доверие людей». Комментируя предстоящие выборы президента, он сказал, что на данный момент «кампании нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Однако, как подчеркнул экс-спикер Рады, «многие эксперты, в том числе и уважаемые представители СМИ, говорили следующее: еще ни разу в истории государства не было случая, чтобы глава Верховной рады стал президентом». Разумков сказал, что «амбиции точно есть», иначе он «не занимался бы политикой» и «не шел иногда против системы». Он добавил, что не видит законных оснований в том, что его лишили депутатского мандата.

Напомним, депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку Разумкова. Процедуру отставки инициировали депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа». Во фракции объяснили это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента Украины.