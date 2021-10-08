Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе

Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, сообщил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.

По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.

Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли РФ поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.