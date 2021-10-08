 

Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе

08.10.2021, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, сообщил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.

По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.

Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли РФ поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Times – индийский Сталин категорически протестует против культа личности

06.07 / Вертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом

06.08 / СБУ разоблачила украинского военного, который собирал разведданные для военной разведки РФ

19.11 / Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины товаров военного назначения

04.03 / В Украине исследуют уровень коллективного иммунитета к COVID-19

10.09 / «Мы слишком белые» — скандальная обложка мотивировала Еврокомиссию задуматься о привлечении темнокожих кандидатов

13.12 / Во время стычек сторонников и противников Трампа в США произошла стрельба

19.02 / Жертвами аномальных холодов в США стали почти 50 человек

13.07 / Зеленский присвоил звание Героя Украины младшему лейтенанту Матвиеву, который погиб на Донбассе 10 июля

10.08 / Указы Трампа о помощи в связи с COVID-19 вызвали спор между Белым домом и демократами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика