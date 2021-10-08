 

Мнение: “Коллекционер”

08.10.2021, 1:28, Разное
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В Рио-де-Жанейро полиция поймала престарелого педофила.
К удивлению полиции при обыске у него дома была обнаружена коллекция нацистских мундиров и прочего имущества (всего более 1000 предметов) связанного с Третьим Рейхом на 3,5 млн. долларов. Также было обнаружено оружие и боеприпасы времен второй мировой войны. Деньги которые он тратил на свое "хобби" ему достались от родителей.
Персонаж оказался большим поклонником Гитлера (в квартире были найдены портреты и фотографии Гитлера в большом количестве) и гомофобом (!), заявив, что он охотится на бразильских гомосексуалистов. Бразильские власти сейчас решают, судить его как педофила или отправить в дурку, ибо у персонажа явно не все дома.
Конфискованный улов нацистского барахла собираются сдать в исторический музей.


Дегенерат выписал сам себе билет члена НСДАП за подписью Бормана.
Также присвоил себе звание обергруппенфюрера СС.

Таких по хорошему надо закрывать сразу на пожизненное. Либо в тюрьму, либо в психушку.

Источник: Colonel Cassad



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