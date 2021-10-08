 

Для проблемной, сухой и чувствительной кожи: три рецепта масок для лица с куркумой

08.10.2021, 1:08, Разное
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Порошок куркумы имеет множество различных преимуществ для состояния кожи, так как он улучшает цвет кожных покровов, устраняет имеющиеся воспалительные процессы, придает красивое сияние, а также борется с различного рода высыпаниями.

Куркума представляет собой порошок, полученный из корневищ растения, которое имеет точно такое же название. На протяжении нескольких тысячелетий она использовалась в индийской медицине и кухне. Кроме того, это отличное средство по уходу за кожными покровами.

Вот некоторые очень хорошие маски с добавлением порошка куркумы, которые помогают улучшить состояние кожи.

Для кожи, склонной к акне

Чтобы приготовить такую маску для кожи, нужно взять:

2 ст. л. куркумы; 2 ст. л. йогурта без добавок или же цельного молока; 1 ст. л. рисовой муки; 1 ст. л. меда.

Мед обладает выраженным противовоспалительным и противомикробным действием. Это также хорошее увлажняющее средство, которое помогает удерживать влагу в коже, увлажняя ее и борясь с высыпаниями.

Молоко и йогурт содержат в составе молочную кислоту, которая способствует качественному отшелушиванию кожи и помогает очистить поры.

Нужно хорошо перемешать все компоненты для маски и нанести ее на кожу при помощи кисточки на 20 минут, смыть. Нанести любой увлажняющий крем.

Для сухой кожи

Для приготовления маски потребуются следующие компоненты:

1 ст. л. куркумы; 2 ст. л. муки; 3 ст. л. цельного молока; 1 ст. л. масла миндаля.

Стоит помнить о том, что куркума может окрашивать кожу, именно поэтому обязательно нужно добавлять в маску масло. Оно будет действовать в качестве своего рода барьера против пигментации.

Кроме того, миндальное масло действует в качестве увлажняющего и успокаивающего средства, так как в его составе содержится витамин Е.

Для приготовления маски нужно перемешать все ингредиенты так, чтобы получилась кремообразная масса, и нанести ее на кожу на 15 минут, ополоснуть.

Для чувствительной кожи

Для приготовления такой целебной маски потребуется:

½ ч. л. алоэ вера; 1 ч. л. куркумы; 1 ч. л. розовой воды.

Эта маска просто отлично подходит для чувствительной кожи, так как в ее состав входит гель из алоэ, известный своей способностью устранять раздражение и воспаление. Розовая вода также обладает выраженным противовоспалительным действием.

Приготовленная смесь будет иметь достаточно жидкую консистенцию. Нужно наносить ее на кожные покровы при помощи ватного диска или специальной кисточки. Оставить на 10 минут, смыть. Нужно использовать это средство после нанесения увлажняющего масла.



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