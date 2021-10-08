Смартфон Realme GT стал дешевле на 15 тыс. рублей

Как сообщили представители российской компании DNS, теперь классные смартфоны Realme GT можно приобрести со скидкой в 15 тысяч рублей.

Кстати, речь идет именно о той самой версии, у которой экран отображает картинку с частотой смены кадров 120 Гц, а в основу конструкции положен флагманский чип Snapdragon 888.

Также напомним, что к данной модели смартфона прилагается быстрое зарядное устройство, а сам аппарат оснащен трехмодульной камерой, благодаря которой можно вести высококачественную съемку. Актуальная на сегодня цена гаджета составляет 39 тысяч 990 рублей, уточняет продавец. Но если хотите сэкономить еще 1,2 тыс. руб., просто совершите оплату прямо на сайте компании.