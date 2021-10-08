 

Смартфон Realme GT стал дешевле на 15 тыс. рублей

08.10.2021, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили представители российской компании DNS, теперь классные смартфоны Realme GT можно приобрести со скидкой в 15 тысяч рублей.

Кстати, речь идет именно о той самой версии, у которой экран отображает картинку с частотой смены кадров 120 Гц, а в основу конструкции положен флагманский чип Snapdragon 888.

Также напомним, что к данной модели смартфона прилагается быстрое зарядное устройство, а сам аппарат оснащен трехмодульной камерой, благодаря которой можно вести высококачественную съемку. Актуальная на сегодня цена гаджета составляет 39 тысяч 990 рублей, уточняет продавец. Но если хотите сэкономить еще 1,2 тыс. руб., просто совершите оплату прямо на сайте компании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Компания FSP представила блоки питания мощностью 1200 Вт

05.09 / Представлена новая вариация внедорожника Toyota 4Runner

25.05 / Сноуден счел инцидент с Ryanair в Белоруссии возмутительным

24.11 / Мошенник уговорил пенсионерку выбросить в окно миллион

21.07 / Эксперты усомнились в «ликвидации» ФБК Навального

14.08 / Врио главы Коми поучаствовал в акции «75 километров Победы»

17.04 / На рынке в Харькове автомобиль врезался в торговые ряды, есть пострадавшие

10.01 / В Афганистане в результате авиаудара погибли более 10 человек

24.09 / Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом

10.01 / Умерла мать актера Алексея Панина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика