 

Французские военные не нашли в Мали свидетельств присутствия ЧВК Вагнера

08.10.2021, 0:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФранцузские спецподразделения, которые участвуют в антитеррористической операции «Бархан», не выявили каких-либо свидетельств присутствия в Мали частной военной компании Вагнера, сообщил официальный представитель генштаба вооруженных сил Франции полковник Паскаль Яни.

Яни сообщил, что военные «не обнаружили признаков присутствия» ЧВК, передает ТАСС.

Он также заявил, что ему неизвестно о подписании каких-либо соглашений между малийскими властями и ЧВК Вагнера, передает РИА «Новости».

Полковник заявил, что сотрудничество французских сил и Мали «на военном уровне продолжается, оно является очень плотным». «Мы не испытываем никаких трудностей», – сообщил он, добавив, что «на этой неделе» проведен «ряд совместных операций», в рамках которых Франция и Мали «продолжили то, что делали на протяжении ряда месяцев».

Тем временем минобороны Мали сообщило, что в среду в результате «изощренной террористической атаки» на армейскую автоколонну в центральной части страны 16 военных африканской республики погибли, еще девять получили ранения. Нападение произошло в регионе Мопти, где действуют боевики группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая имеет тесные связи с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России).

Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.



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