 

Женщину решили наградить за помощь в задержании участников драки в метро Москвы

08.10.2021, 0:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседатель СК Александр Бастрыкин поручил наградить женщину, которая нажала тревожную кнопку в поезде столичного метро, когда пьяная компания избивала мужчину, а также указала полиции на нападавших, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как сообщается на сайте СК, Бастрыкин «поручил кадровому подразделению подготовить документы для награждения женщины, которая стала свидетелем жестокого избиения Романа Ковалева, заступившегося за девушку».

Подчеркивается, что «женщина не растерялась и первым делом нажала тревожную кнопку». Кроме того, она «бросилась вслед» за «агрессивной компанией» из вагона и «указала на злоумышленников» полиции, что позволило «задержать соучастников по горячим следам».

В СК заявили, что «самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства» ведомства. Женщину наградят медалью «За содействие».

Напомним, конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. Ковалев заступился за девушку, за что был жестоко избит пьяной компанией. Его также решено наградить. Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы.



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