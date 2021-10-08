 

Во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе сыграют три украинки

08.10.2021, 0:28, Новости дня
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Соперницей украинки, занимающей 75-е место в рейтинге WTA, была 374-я ракетка мира Эльза Жакмо из Франции.

Для победы Ястремской понадобилось минимальное число сетов: 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Даяны будет Паула Бадоса из Испании, она занимает 27-е место в мировом рейтинге.

Также во втором круге сыграют украинки Элина Свитолина (с 52-й ракеткой мира Терезой Мартинцовой из Чехии) и Марта Костюк (с Симоной Халеп из Румынии, 17-й ракеткой мира).

Свитолина, седьмая ракетка мира, от игр первого круга BNP Paribas Open была освобождена. Костюк – играла.

Контекст:

Турнир BNP Paribas Open проходит на хардовом покрытии в Индиан-Уэллсе в 2021 году с 6-го по 17 октября. Призовой фонд составляет $8,76 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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