 

В Европарламенте призвали ужесточить санкции против Беларуси и рассмотреть в суде преступления режима Лукашенко

08.10.2021, 0:28, Новости дня
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“Европарламент подчеркивает необходимость рассмотреть дело о массовых преступлениях против граждан Беларуси режимом диктатора Александра Лукашенко. Это должно быть сделано на основе нарушений Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток, совершенных белорусским государством”, – сказано в документе.

Депутаты выразили сожаление в связи с тем, что введенные Евросоюзом экономические санкции частично повлияли на режим Лукашенко. Они призвали страны ЕС усиливать адресные экономические санкции и сосредоточиться на ключевых секторах экономики Беларуси. 

“[Необходимо] безотлагательно продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в бесконечных репрессиях”, – отметили парламентарии.

Контекст:

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре 2020 года ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций. В феврале санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

21 июня этого года ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси. В него вошли 78 физлиц и восемь компаний. По мнению авторов санкционного списка, семеро из внесенных в перечень физлиц ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные открыто поддерживают Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей. В список попал и российский бизнесмен и друг Лукашенко Михаил Гуцериев.

Помимо ЕС, 21 июня новые санкции против Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. В списках – руководители силовых структур, члены Центризбиркома, чиновники министерства транспорта и другие.

В этом месяце Европейский союз может представить пятый пакет санкций против Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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