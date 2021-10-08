 

По делу о смертельном избиении польской полицией 25-летнего украинца задержали восемь человек – прокуратура

08.10.2021, 0:28, Новости дня
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“На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими”, – сказала она.

Обарек отметила, что фигуранты дела задержаны на 48 часов, их могут арестовать после проведения следственных мероприятий.

Кем являются четверо задержанных не полицейских прокурор не сообщила “в интересах следствия”.

Ссылаясь на Gazeta Wyborcza, украинское агентство пишет, что речь идет о четырех сотрудниках вытрезвителя, где произошел инцидент. Двое из них якобы уже уволены.

Контекст:

Никифоренко умер во Вроцлаве 30 июля, но широкую огласку его смерть получила только 2 сентября, после публикации Gazeta Wyborcza, в которой говорится, что украинца в тот вечер задержали и доставили в вытрезвитель и потом жестоко избили правоохранители.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, в отношении двух начата процедура увольнения, сообщили в управлении городской полиции Вроцлава. Там настаивают, что Никифоренко вел себя агрессивно, хотя материал Gazeta Wyborcza говорит об обратном.

Дело из Вроцлава передали прокуратуре Свидницы, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости, а затем – в Щецин. Инцидент расследуют как непреднамеренное доведение до смерти, сообщил спикер ведомства Томаш Орепук. Он не исключил, что после проведения экспертиз квалификацию дела могут изменить.

Польские СМИ назвали этот случай “вторым делом Игоря Стаховяка”: в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, писал Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного и приговорили к лишению свободы сроком от двух до 2,5 года.

Украина направила Польше ноту в связи с гибелью Никифоренко, сообщал посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.

По данным СМИ, токсикологическая экспертиза не обнаружила в теле погибшего наркотиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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