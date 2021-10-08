 

Смартфон Oppo A54s готов к выходу на рынок

08.10.2021, 0:08, Новости дня
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Как сообщают инсайдеры, имеющие непосредственное отношение к компании-производителю, вскоре должна состояться презентация новой версии смартфона Oppo A54s.

Напомним, что модель Oppo A54 вышла еще весной текущего года. По большому счету, выпуск улучшенного варианта с окончанием «s» и так сильно задержался, говорят эксперты.

На сегодня известно, что этот гаджет получит экран с диагональю на 6,5 дюйма. Картинка станет отображаться в формате HD+, что по нынешним временам не так уж много – это всего-то 1600 на 720 точек. Также известно, что здесь использован процессор MediaTek Helio P35, обеспечивающий 4 Гб оперативной памяти. Объем накопителя составит 128 Гб. Аккумулятор емкостью 5000 мАч получит относительно быструю зарядку на 18 Вт.



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