Игровая консоль Xbox отметила 20-летие

Как стало известно, в эти дни игровая консоль Xbox отмечает двадцатилетний юбилей. Заметим, что сейчас данный бренд является одним из самых популярных в мире среди геймеров. Последняя же модель, вышедшая много месяцев назад, является дефицитным продуктом.

Однако у производителя, в компании Microsoft, появился повод устроить настоящие торжества. К празднику инженеры разработали целый ряд прозрачных аксессуаров, которые наверняка понравятся пользователям, а особенно фанатам Xbox.

Разница между первой и нынешней версией Xbox огромна, говорят специалисты. И это еще раз показывает, как быстро в наше время идет технический прогресс. В начале нынешнего тысячелетия, когда вышла первая Xbox, геймеры и мечтать не могли о том, что имеют их современные последователи.