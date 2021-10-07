ФБР назвало Россию «прибежищем для киберпреступников»

Помощник директора ФБР по вопросам кибербезопасности Тоня Югорец утверждает, что РФ якобы «давно является прибежищем для киберпреступников».

При этом Югорец подчеркнула важность того, что у Вашингтона «есть диалог на высоком уровне с коллегами в России». Югорец, «говоря просто с точки зрения ФБР», заявила, что у РФ и США «годы взаимодействия на уровне правоохранительных структур», передает ТАСС.

В частности, речь идет об «обмене информацией, попытках найти точки соприкосновения, где можно работать вместе против некоторых из этих киберпреступников и преступных организаций, действующих в киберпространстве». Югорец выразила надежду на то, что «этот диалог приведет к некоторым изменениям в готовности РФ взаимодействовать». По ее словам, «тут есть простор для совершенствования».

В ФБР заверили, что активно борются с хакерами, использующими программы-вымогатели. Югорец сообщила, что «есть расследования, касающиеся примерно 100 вариантов программ-вымогателей». По ее словам, некоторые касаются «разработчиковх программ-вымогателей», другие «включают аффилированных лиц, которые в основном приобретают возможность использовать программы». Кроме того, «есть множество организаций, которые ведут эту деятельность, но общее у большинства из них заключается в том, что они действуют из РФ или Евразии в более широком смысле».

Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в РФ борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что если РФ не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.