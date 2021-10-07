 

СБУ призвали не впускать на Украину Басту, Елку и Ирину Круг

07.10.2021, 23:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСлужба безопасности Украины должна рассмотреть возможность запрета на въезд в страну российских артистов Василия Вакуленко (Басты), Елизаветы Иванцив (Елки) и Ирины Воробьевой (Круг), сообщил «Крымскотатарский ресурсный центр».

Организация направила соответствующее обращение главе СБУ Ивану Баканову, отметив, что у Басты, Елки и Круг «в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве». «Крымскотатарский ресурсный центр» указал, что Круг и Баста выступали с концертами в Крыму, «нарушая украинское законодательство». Елка же, «хоть и не устраивала концерт, но все равно могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей», передает РИА «Новости».

СБУ просят проверить «информацию относительно незаконного посещения» Крыма российскими артистами. В случае «выявления нарушений» со стороны россиян «украинского законодательства» СБУ призывают «применить ограничительные меры в отношении них». При этом Басте предлагается «повторно запретить въезд», так как «последние его визиты на Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс».

В начале 2018 года минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны. В 2020 году его исключили из черного списка. Весной 2021 года один из видных украинских националистов Сергей Стерненко объявил денежную премию тому, кто сообщит местонахождение Вакуленко в Киеве. Такое предложение Стерненко сделал после того, как в СМИ появилась информация о пребывании Басты в украинской столице. Позднее Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты». Летом украинские националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве.



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