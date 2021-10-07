Водитель Hummer, который в Киеве сбил насмерть 10-летнюю девочку, вышел из СИЗО – ЦПК

“Все это время он [Островский] сидел в СИЗО, но Печерский суд несколько дней назад не продлил ему меру пресечения из-за того, что судья ушла в отпуск. Поэтому он вышел на свободу. Судья Кристина Константинова не успела продлить Островскому меру пресечения […] Константинова получает 1 млн грн в год из наших с вами налогов. Летом госпожа судья получила в подарок квартиру в Киеве стоимостью в 1,5 млн грн”, – заявили в организации.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/4429535560478533

Контекст:

Островский сбил ребенка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия. Девочка скончалась в машине скорой помощи. 23-летнего водителя задержали спустя некоторое время после аварии.

Киевская прокуратура 25 июля сообщила Островскому о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и по ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи) Уголовного кодекса Украины.

26 июля во время заседания суда Островский частично признал свою вину. Шевченковский районный суд Киева взял его под стражу без альтернативы залога.

Островский – бывший боксер и владелец фирмы Fit & Sweet.

—