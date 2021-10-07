Ракову обвинили в хищении выделенных на проект «Учитель года» средств

Бывший вице-президент Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марина Ракова обвиняется в хищении средств, выделенных на проект «Учитель года», сообщили в пресс-службе Тверской районного суда.

В суде сообщили, что экс-замминистра «обвиняется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК» – мошенничество в особо крупном размере. В пресс-службе уточнили, что речь идет о «хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

Адвокат экс-чиновницы Юлия Новичкова заявила, что защита «обжалует решение заключить Ракову под стражу». Новичкова отказалась от других комментариев, передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Она была задержана в среду. Ракова отказалась признавать вину. Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря. До этого суд арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.