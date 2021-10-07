Девушка купила на рынке фотоальбом, которому более 90 лет и ее ожидал сюрприз и новые родственники о которых она никогда не знала

Челси Брауг, проживающая в Нью-Йорке – поклонница блошиных рынков. Здесь, она уверена, можно найти вещи, которые не отыскать в обычных магазинах.

Однажды девушка приобрела фотоальбом, возраст которого достигал девяти десятков лет.

Ее целью был поиск родственников бывшего владельца этого товара. Чтобы ускорить процесс, Челси воспользовалась помощью отца, который работает в сфере генеалогии.

Вместе им удалось отыскать данные о людях, которые были запечатлены на фотографиях в старинном альбоме.

Брауг связалась с женщиной, которая является родственницей одного из фигурантов фото.

Девушка планировала отправить ей альбом почтой, но уже вскоре обнаружила интересную информацию, согласно которой они имеют общее ДНК.

Как выяснилось, люди на фотографиях альбома являются родственниками Челси и ее отца. К примеру, женщина, для которой предназначался альбом, – 4-юродная сестра Брауг.

Девушка с папой уже на протяжении длительного времени увлекаются генеалогией, совместно находят и возвращают старинные вещи законным владельцам.

На сегодняшний день Челси отправила около двухсот реликвий живым родственникам.

«Мой папа уже достаточно давно работает в сфере генеалогии. И в процессе моего взросления я видела как он помогал другим людям – найти свое наследие — это прекрасно. Однажды я решила научиться всему этому, и у меня получается», – говорит Челси.

Невзирая на то, что приобретение старинных вещей и их отправка, требуют немалых финансовых вложений, Челси никогда не просит у людей, к которым направляются посылки, возместить ей траты.