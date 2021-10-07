 

Суд в Москве арестовал обвиняемую в мошенничестве Марину Ракову

07.10.2021, 21:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Минпросвещения РФ Марину Ракову, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря», – приводит сообщение ТАСС.

Ракова была задержана в среду, она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, с ней ведутся следственные действия. Ей заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, она объявлена в федеральный розыск.

До этого Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.06 / Дания расследует осквернение памятника Шевченко в Копенгагене. Его раскрасили в российский триколор

04.03 / Экономика: «Северному потоку-2» определили конечную дату

25.06 / Daily Sabah – Турция надеется компенсировать потери туризма за счёт гостей из России и Германии

10.08 / Лукашенко об акциях протеста: Ответ будет адекватный, страну разорвать мы не позволим

30.06 / Во Львовском горсовете назвали вероятную причину остановки сердца бегуна на полумарафоне

05.05 / Роспотребнадзор объяснил, как правильно мыть руки

13.08 / В ОБСЕ призвали Минск немедленно отпустить задержанных

08.07 / Украинских силовиков обвинили в минировании сельхозугодий в Донбассе

05.09 / “Это самая низкая цена”. Шмыгаль назвал стоимость газа для населения в октябре

27.05 / Роскомнадзор пригрозил западным IT- компаниям оборотными штрафами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика