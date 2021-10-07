Суд в Москве арестовал обвиняемую в мошенничестве Марину Ракову

Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Минпросвещения РФ Марину Ракову, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря», – приводит сообщение ТАСС.

Ракова была задержана в среду, она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, с ней ведутся следственные действия. Ей заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, она объявлена в федеральный розыск.

До этого Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы.