 

Американская атомная подводная лодка получила повреждения в Тихом океане

07.10.2021, 21:55, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАтомная подводная лодка типа Seawolf USS Connecticut (SSN-22) 2 октября во время движения в международных водах под водой столкнулась с неизвестным объектом и возвращается на базу 7-го флота США, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота США.

«Быстроходная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) во второй половине дня 2 октября во время плавания в международных водах Индо-Тихоокеанского региона ударилась об объект, находясь под водой. Безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМФ», – передает USNI News.

Капитан Билл Клинтон сообщил, что травм, у моряков угрожающих жизни, нет.

«Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными. Степень повреждения остальной части подводной лодки оценивается. ВМС США не обращались за помощью. Инцидент будет расследован», – уточняется в сообщени.

Connecticut – одна из трех лодок типа «Морской волк», предназначенная для охоты на самые сложные советские подводные лодки на глубине. Наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23), Connecticut является одним из самых способных и чувствительных боевых кораблей ВМФ США.



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