Стало известно о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии

Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») готовит инсценировку «химической атаки», сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Как сообщил Кулить, ЦПВС уже на протяжении месяца получает из разных источников информацию о подготовке провокации в южной части идлибской зоны деэскалации. Боевики собираются устроить «инсценировку «химической атаки» на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура». Террористы намерены привлечь к осуществлению своих планов «псевдогуманитарную организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы». Планируется устроить «постановочные съемки для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», сообщил Кулить.

Он также рассказал, что террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Кулить сообщил, что «в провинции Идлиб в результате обстрела из РСЗО, произведенного террористами из района населенного пункта Кафер-Авайд по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелланджа, ранен сирийский военнослужащий», передает РИА «Новости».

Напомним, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме химоружия в Сирии указал на неверное трактование западными партнерами законов физики, химии и математики, когда они обвиняют Дамаск в применении химического оружия.