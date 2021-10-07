Разумков: От многих коллег слышал, что есть идея провести досрочные президентские выборы

Журналист спросил у политика, правда ли, что “сценарий с досрочными президентскими выборами абсолютно серьезно рассматривался”.

“Я не присутствовал, но от многих коллег слышал, что такая идея есть. Но от президента я такого не слышал”, – ответил Разумков.

Он подчеркнул, что украинское законодательство “четко говорит”, что действующий глава государства не может пойти на досрочные президентские выборы.

По словам вице-спикера, идея о втором президентском сроке Владимира Зеленского существует.

“Есть и другие идеи о том, чтобы изменить очередность выборов: чтобы сначала прошли президентские, а потом парламентские. А это нарушение Конституции. Там написано, что парламентские выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. То есть октябрь-2023, и никак иначе”, – объяснил Разумков.

На вопрос, пойдет ли он сам на президентские выборы в качестве кандидата, политик прямо не ответил.

“Эксперты говорят: у нас в истории ни разу председатель Верховной Рады не смог стать президентом. Сегодня Верховная Рада эту преграду убрала. А дальше посмотрим. Начнутся выборы президента – увидим”, – заявил Разумков.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины, нынешнего нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов (215) предоставила фракция “Слуга народа”.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

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