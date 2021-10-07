 

Разумков: Среди нардепов от “Слуги народа”, голосовавших за отставку, есть те, кто говорит: “Извини, что мы так сделали”

07.10.2021, 21:46, Новости дня
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“Среди тех 215 депутатов “Слуги народа”, которые сегодня проголосовали за отставку, есть те, кто приходят и говорят: “Извини, что мы так сделали”. Если это сознательный выбор, то ты после него не извиняешься, правда? Если ты считаешь, что Разумков плохой председатель Верховной Рады, то тебе не за что извиняться”, – сказал политик.

По его словам, “это делают не один, не два и не три человека”.

“А вообще мы сегодня увидели новую коалицию – “Слуги народа” и “Батьківщини”. Уже молчу о двух группах. […] За последние недели мне все рассказывали, как я связан с олигархами, хотя никаких доказательств не было. А сегодня мы увидели, кто, как и за что проголосовал. Кто и с кем работает”, – считает Разумков.

Контекст:

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Большую часть голосов (215) предоставила фракция “Слуга народа”. “Батьківщина” дала 20 голосов, “За майбутнє” – 19, “Довіра” – 18, “Голос” и внефракционные депутаты – по шесть.

Против отставки Разумкова проголосовали семь представителей “Слуги народа”: Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева. Воздержались четыре нардепа от “Слуги народа”: Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша. 

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

Верховная Рада будет голосовать за кандидатов, которые претендуют на должность спикера парламента, 8 октября. Из пяти кандидатов, которые были выдвинуты парламентскими фракциями, в голосовании примут участие трое. На должность спикера претендуют нынешний первый вице-спикер, внефракционный нардеп Руслан Стефанчук, а также два представителя “Европейской солидарности” – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич. Глава фракции партии “Голос” Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос сняли свои кандидатуры.

В партии “Слуга народа” не исключают, что запустят процесс лишения Разумкова депутатского мандата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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