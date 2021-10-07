Как в холодное время года укладывать длинные волосы: прически, которые будут в тренде осенью и зимой

Волосы всегда считались и считаются сейчас одним из главных украшений женщины. Ухоженные длинные волосы помогут составить множество образов. Осенью и зимой в тренде сохранятся некоторые прически, которые были в моде летом. Также добавится что-то новое. Особенно популярны будут прически на волосы ниже плеч или до талии.

В предстоящем сезоне в моде будут различные аксессуары. Это хорошая новость для обладательниц длинных волос. При наличии аксессуаров появляется возможность создать эффектную прическу. Разбираем основные варианты и актуальные тенденции.

Хвост и длинная челка

Возвращаются некоторые тренды из девяностых. Например, две тоненькие прядки по обе стороны от лица. Такая деталь гармонирует с собранными на затылке волосами.

Пучок

Любимая прическа многих девушек. Сделать ее можно за пару минут. Она удобна тем, что волосы не мешают выполнять различные действия. Чтобы прическа выглядела модно и стильно, вместо резинки для волос используйте платок или бандану.

Бандана

Банданы были актуальны летом. Эта тенденция сохранится осенью и даже зимой. Вы можете просто надеть аксессуар на голову вместо шапки (если позволяет погода) и оправиться на улицу.

Рыбий хвост

Прическа в виде косички в таком оригинальном исполнении всегда выглядит мило, женственно и романтично. Но не забываем об аксессуарах. Для достижения эффектного результата украсьте косичку заколками или шпильками с жемчугом.

Крабик

Это незаменимый аксессуар для обладательниц длинных волос. Его носят летом, чтобы не намочить волосы во время купания в море. Его носят в холодное время года, чтобы создать стильный образ. Волосы можно собрать в виде кольца и зафиксировать заколкой. Получится простая и очень милая прическа.

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Пучок с косичками

Эта прическа сложна в исполнении. Здесь понадобятся некоторые навыки и зеркало заднего вида, если вы хотите сами себе сделать такую укладку. Зато результат стоит того. На затылке нужно заплести три косички (начинать нужно снизу и подниматься к макушке). Не доходя макушки, волосы всех трех косичек нужно соединить и сделать из них пучок. Зафиксировать его невидимками. Не забудьте украсить прическу шпильками со стразами или красивыми заколками.

Мальвинка

Две пряди по обе стороны от лица заведите назад, скрутите вместе, а затем зафиксируйте резинкой для волос. Закройте резинку красивой заколкой. По бокам вы можете зафиксировать пряди невидимками, чтобы прическа дольше держалась.

Косички

Одна косичка может показаться скучным вариантом для настоящих модниц. То ли дело, когда речь идет сразу о шести или даже восьми косичках. Это отличный вариант для девушек с густыми волосами. Если волосы редкие, то прическа будет смотреться не так эффектно.

Можно сделать и косичку без плетения. Нужно завязать высокий хвост, а затем завязывать волосы в хвосте резинками, которые нужно располагать на одинаковом расстоянии друг от друга до самого низа. Получится такая прическа, как у диснеевской Жасмин из “Аладдина”. Такая прическа хороша тем, что для ее создания не нужно иметь никаких навыков парикмахера.

Распущенные волосы

Если не хочется тратить время на укладку, можно пойти с распущенными волосами. В нынешнем сезоне в тренде прямые и длинные волосы с ровным срезом. Только помните, что они должны быть шелковистыми, блестящими и без посеченных кончиков.