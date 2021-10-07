Ученые раскрыли феномен «обмороженных пальцев» у пациентов с COVID-19



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Одними из первых о «фиолетовых пальцах» сообщили американские дерматологи, которые обнаружили, что у 55% заболевших единственным симптомом были специфическое поражение кожи пальцев ног, похожее на обморожение. Как правило, в таких случаях появляется раздражение ярко-красного цвета, которое позже приобретает фиолетовый оттенок. Иногда это состояние сопровождается болезненными ощущениями в пальцах, появляются зуд и волдыри.

Специалисты отметили, что у четырех пациентов, попавших в выборку, эти симптомы появились до того, как у них подтвердился коронавирус, еще у 14 человек они развились уже после получения положительного ПЦР-теста.

В ходе нового исследования специалисты из Парижского университета во Франции.сосредоточились на изучении механизма, который вызывает поражение кожи пальцев ног после инфицирования коронавирусом. Они отобрали 50 пациентов, у которых был этот симптом, а в контрольную группу для сравнения включили 13 человек с похожими поражениями кожи, которые были вызваны обморожением и не связаны с инфекцией.

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Ученые провели исследование вырабатываемых антител и биомаркеров крови, связанных с эндотелиальной дисфункцией, а также ряд кожных тестов у всех участников. Оказалось, «фиолетовые пальцы» являются «побочным эффектом» иммунной реакции на вторжение вируса.

По словам ученых, в некоторых случаях организм начинает генерировать иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител, которые начинают атаковать не только вирус, но и собственные клетки и ткани, ошибочно приняв их за чужеродные. В этом механизме также задействован интерферон 1 типа, ключевой белок, участвующий в борьбе с патогеном. Специфические повреждения кожи вызывают клетки, выстилающие мелкие кровеносные сосуды, связанные с пораженными участками.

Ортопед из Великобритании Айвен Бристоу (Ivan Bristow) сообщил, что у большинства пациентов с COVID-19 эти поражения обычно проходят сами по себе без дополнительного вмешательства, передает ВВС. В тяжелых случаях может потребоваться лечение кремами и другими средствами.