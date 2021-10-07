 

Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже

07.10.2021, 21:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГазпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, сообщил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.

«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.

К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.

«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.

Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.

Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.



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