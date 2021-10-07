 

Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже

07.10.2021, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГазпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, сообщил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.

«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.

К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.

«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.

Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.

Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Китайский Huawei перейдет на техпроцесс 3 нм

12.09 / Боевики обстреляли Новогнатовку из ствольной артиллерии – украинская сторона СЦКК

07.12 / Телескоп «Хаббл» зафиксировал угасание самой молодой туманности

27.01 / Верещук: Власть всегда плохая. Это работа власти – считаться плохой и пытаться делать хорошо

15.02 / “Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости” – Главное из резолюции Европарламента по Украине

04.12 / Директор нацразведки США назвал Китай крупнейшей угрозой Америке

02.09 / Украина с экономией закупила более 14 тыс. флаконов ремдесивира для пациентов с COVID-19 – Минздрав

30.11 / Степанов после проверки в больницах заявил, что “некоторых руководителей уволил бы сегодня с утра”

15.09 / В Британии назначили нового главу МИД

17.10 / Политика: «Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика