В Аргентине ветеран ВОВ приняла присягу гражданина РФ

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар, живущая в Аргентине, приняла присягу гражданина России, церемония состоялась в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

«Для меня большая честь вручить вам сегодня паспорт гражданина России», – сказал на церемонии посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.

Кадар сказала, что что для нее это большая радость. «Я благодарна посольству за эту огромную работу, которую оно провело», – сказала она журналистам.

Дочь ветерана Вера Кадар рассказала, что ее мать жила в Горловке в Донецкой области, но после начала боевых действий в 2014 году ее семья приняла решение забрать ее в Аргентину.

«Когда мы узнали, что живущие там могут получить российский паспорт, мы подумали, почему бы не восторжествовать справедливости, учитывая, что моя мама русская», – сообщила она.

Кадар во время войны отправили в эвакуацию на Урал, в возрасте 10–15 лет она заготавливала дрова для электростанции, дающей энергию на военные заводы. Кадар проживала в Свердловской области, в Краснодарском крае, позднее на Украине, в Донецкой области. В 2014 году она переехала к родственникам в Буэнос-Айрес.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ ветерана Марии Кадар, проживающей в Аргентине.