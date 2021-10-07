 

В Минздраве назвали допустимый срок планирования беременности после COVID

07.10.2021, 21:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖенщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально, сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

«Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина) должна иметь минимум два – через каждые две недели – отрицательных теста. Но оптимально – через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия», – приводит ее слова РИА «Новости».

По словам Адамян, самое главное – чтобы женщина восстановилась после коронавируса.

«Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко… В некоторых случаях – тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована», – добавила главный специалист Минздрава.

Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.



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