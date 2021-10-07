Корниенко: Возможное лишение Разумкова депутатского мандата могут рассмотреть на съезде партии “Слуга народа”

“Мы планируем съезд партии где-то в середине ноября. […] Внеочередной съезд собирать мы вряд ли будем. Пока такой перспективы не вижу. Делегаты могут поднимать такие вопросы [возможное лишение Разумкова депутатского мандата] на плановом съезде. Будем их обговаривать. Параллельно выучим практику, как ЦИК мыслит в этом направлении. Это действительно нестандартная ситуация. До этого все мандаты, которые забирали на съездах депутатов, – они касались прямых выходов из фракции”, – сказал политик.

Корниенко добавил, что пока этот вопрос в повестке дня парламента не стоит.

Сегодня глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. “Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается”, – говорил он 1 октября этого года.

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады 7 октября Разумков сказал, что по закону фракция “Слуга народа”, от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. “Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти”, – говорил политик.

Контекст:

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Большую часть голосов (215) предоставила фракция “Слуга народа”. “Батьківщина” дала 20 голосов, “За майбутнє” – 19, “Довіра” – 18, “Голос” и внефракционные депутаты – по шесть.

Против отставки Разумкова проголосовали семь представителей “Слуги народа”: Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева. Воздержались четыре нардепа от “Слуги народа”: Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

Верховная Рада будет голосовать за кандидатов, которые претендуют на должность спикера парламента, 8 октября. Из пяти кандидатов, которые были выдвинуты парламентскими фракциями, в голосовании примут участие трое. На должность спикера претендуют нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также два представителя “Европейской солидарности” – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич. Глава фракции партии “Голос” Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос сняли свои кандидатуры.

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