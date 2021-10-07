Разумков: Думаю, президент устал слышать точку зрения, которая не совпадает с его собственной. И это плохо

Журналист спросил: “Президент устал слышать точку зрения, которая не совпадает с его собственной?”

“Я думаю, что да. И это плохо. Потому что надо слышать и критику. Критика должна быть адекватной и конструктивной, но критика тебе помогает двигаться вперед”, – ответил Разумков.

По его словам, “это плохая тенденция, потому что когда ты думаешь, что лучше всех, это приводит к негативным последствиям, в частности в плане демократии”.

Комментируя версию, что он “разонравился” Зеленскому, экс-спикер отметил, что он “не сто фунтов, чтобы всем нравиться”.

“Здесь не может быть “нравишься ты или не нравишься”. Здесь может быть “ты эффективно выполняешь свои функции или нет”. Я считаю, что я неплохо выполнял свои функции. Надеюсь, что это не только мое мнение”, – подчеркнул Разумков.

Он назвал здание, в котором работает глава государства, “каким-то проклятым местом”.

“Сюда кто ни попадает, оно очень сильно меняет людей. А желательно, чтобы ты таким, каким приходишь к власти, – таким же и шел из нее”, – считает политик.

Контекст:

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Большую часть голосов (215) предоставила фракция “Слуга народа”. “Батьківщина” дала 20 голосов, “За майбутнє” – 19, “Довіра” – 18, “Голос” и внефракционные депутаты – по шесть.

Против отставки Разумкова проголосовали семь представителей “Слуги народа”: Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева. Воздержались четыре нардепа от “Слуги народа”: Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

Верховная Рада будет голосовать за кандидатов, которые претендуют на должность спикера парламента, 8 октября. Из пяти кандидатов, которые были выдвинуты парламентскими фракциями, в голосовании примут участие трое. На должность спикера претендуют нынешний первый вице-спикер, внефракционный нардеп Руслан Стефанчук, а также два представителя “Европейской солидарности” – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич. Глава фракции партии “Голос” Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос сняли свои кандидатуры.

В партии “Слуга народа” не исключают, что запустят процесс лишения Разумкова депутатского мандата.

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