 

Высокий суд Праги отклонил апелляцию гражданина Чехии, который получил 20 лет тюрьмы за участие в боях на Донбассе

07.10.2021, 20:52, Новости дня
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Суд подтвердил приговор Кантору по обвинению в совершении террористического акта в Украине и участии в террористической группе, который вынес в июне этого года городской суд Праги.

Высокий суд Праги признал фактические выводы суда первой инстанции абсолютно правильными и исчерпывающими. Судья Иржи Льненичка заявила о правдивости основных фактов, на которых суд основывает свои выводы.

По ее словам, было доказано, что Кантор отправлял своим знакомым электронные письма, SMS-сообщения и фотографии. Он сообщал им о своей деятельности в Украине.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Кантор в 2015 году вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии “ЛНР”. Согласно досье, он дослужился до сержанта и участвовал в боевых действиях. По данным обвинения, Кантор как член разведывательно-диверсионной группы лично устанавливал мины в районе линии разграничения.

Один из друзей Кантора заявил, что они поддерживали контакт до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

В связи с участием чехов в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков в конце апреля этого года по всей стране был проведен масштабный рейд, в результате которого задержали пять человек. Они подозреваются в террористических преступлениях.

Портал “420” писал, что одним из обвиняемых является член организации “Чехословацкие военные в запасе за мир”, бывший подполковник чешской армии Иван Кратохвил. Издание “Вести Севастополь” в 2019 году сообщало, что он приезжал с делегацией общественных деятелей в аннексированный Крым и выражал надежду, что “Прага вернется к славянским государствам так же, как Севастополь вернулся в Россию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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