Госкомиссия по вопросам ЧС обязала ОГА ужесточить карантин в Харьковской области

По словам Ляшко, в начале недели ситуация с коронавирусом в области ухудшалась – было превышено количество положительных тестов и число госпитализаций пациентов с COVID-19, но властям удалось стабилизировать ситуацию.

“Критической нагрузки на систему здравоохранения в области нет. Но нужно усилить дополнительный надзор за увеличением количества заболеваний”, – подчеркнул глава Минздрава.

Из-за напряженной ситуации в регионе, госкомиссия обязала ОГА усилить карантин, в частности:

продолжать увеличивать количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста;

усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19;

обновить маршруты пациентов и их строгое выполнение медицинской службой области;

инициировать установление дополнительных ограничений на территории отдельных территориальных общин в пределах области.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 57,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек.

За минувшие сутки в стране подтвердили 15 125 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольше – в Харьковской области (1168).

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 12 регионов Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности. Среди них – Харьковская область. Так, в регионе три дня превышен уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (72,2, 76,6 и 81,8), а также 6 октября была превышена загруженность коек с кислородом (67,4%).

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