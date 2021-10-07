Разумков о Ермаке: Вторым лицом в Украине является глава Офиса президента. Не считаю, что это правильно

“Много рычагов влияния сконцентрированы у руководителя Офиса президента. Если мы посмотрим на фото протокольных мероприятий, то даже расстановка должностных лиц показывает, что вторым лицом в государстве является руководитель Офиса президента. Я не считаю, что это правильно”, – сказал он.

Разумков считает, что Ермак причастен к его отставке с должности спикера.

“Не нравлюсь не я как человек, а не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь”, – объяснил политик.

Разумков считает, что каждый, кто попал на улицу Банковую в Киев, став президентом, начинает считать себя лучше других.

Контекст:

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов (215) предоставила фракция “Слуга народа”.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией”.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником Зеленского с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным “ВВС Україна”, он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения предыдущего руководителя ОП, Андрея Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего офиса.

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