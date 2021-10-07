Великобритания отказалась возвращать России золотой шлем Александра Македонского, найденный в ходе раскопок советскими археологами в 1971 году

Высокий суд Лондона отклонил требование российской стороны вернуть шлем Александра Македонского, который 50 лет назад был найден в Средней Азии советскими археологами, а впоследствии похищен и вывезен за границу.

“Несмотря на предоставленные Российской Федерацией сведения, суд не может сделать однозначный вывод, что Москва имеет безусловные права на данный золотой шлем. Он был куплен Британским музеем на законных основаниях в 1972 году, на момент совершения данной сделки никаких данных о принадлежности шлема не было обнародовано. Поэтому Британский музей является добросовестным преобретателем и ни о каком отчуждение тут речи идти не может”, – заявил пресс-секретарь суда Том Роттвел.

Напомним, что шлем практически сразу после обнаружения был похищен бандой Александра Белого и вывезен за рубеж. Советское правительство несколько раз предпринимало попытки вернуть уникальную реликвию, но все просьбы были отклонены. После распада СССР данный вопрос не поднимался, пока в 2017 году министр культуры России Владимир Мединский обратился с просьбой к своему британскому коллеге вернуть шлем. Однако правительство Великобритании и тогда не пошло навстречу российской стороне и Москва обратилась в суд. Как нам стало известно, в ближайшее время Россия планирует обжаловать вынесенное решение.

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